Les employés de l'Etat en grève contre le PAFE le 1er octobre

Vent debout contre le Plan d’assainissement des finances de l’Etat, quelque 250 membres du service public se sont réunis jeudi à l’appel des syndicats. Ils ont décidé d’une manifestation le 24 septembre et d’une grève une semaine plus tard.

XAVIER SCHALLER

SERVICE PUBLIC. Les employés de l’Etat ne vont pas rester bras ballants en attendant que le Grand Conseil débatte du Plan d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE) le 7 octobre. Deux actions ont été décidées jeudi: une manifestation le 24 septembre, puis une grève le 1er octobre.

Le premier point n’a pas fait un pli pour les 250 personnes réunies à Fribourg, à l’appel de la faîtière des associations du personnel de l’Etat (FEDE), du Syndicat des services publics (SSP) et de la Fédération des organisations du personnel des…