Les Improvisibles: 20 ans sur scène, sans texte

Les Improvisibles ont lancé leur 20e saison, jeudi soir. Membres de la troupe bulloise depuis 2006, Sibylle Castella Beer et Sophie Archelas Grandjean reviennent sur toutes ces années d’improvisation.

ANGIE DAFFLON

La soirée était teintée d’une émotion toute particulière pour Les Improvisibles, jeudi. Réunie sur la scène d’Ebullition, la troupe de théâtre d’improvisation donnait la première représentation de sa 20e saison (La Gruyère de mardi).

«Quand on a fondé la troupe, je n’aurais jamais imaginé qu’on en serait là vingt ans après», confie Sibylle Castella Beer. En introduction, une rétrospective: «On s’est rendu compte du nombre de spectacles, des différentes propositions et des formats que l’on a proposés, sourit Sophie Archelas Grandjean. J’étais très émue, c’est quand même une fierté…