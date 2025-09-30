Les maçons fribourgeois votent la grève

CONSTRUCTION. Le torchon brûle entre les maçons et la Société suisse des entrepreneurs (SSE). Réunis en assemblée intersyndicale samedi à Givisiez, une centaine de professionnels fribourgeois de la construction ont voté à l’unanimité la grève pour les 3 et 4 novembre.

Dans un communiqué, les syndicats Unia et Syna constatent que «la colère est immense face à l’arrogance et à l’entêtement de la SSE». Ils dénoncent le risque de voir «balayer vingt ans d’acquis au prétexte d’un manque de main-d’œuvre».

En particulier la volonté de la SSE de «flexibiliser le temps de travail jusqu’à 50 heures par semaine, imposer jusqu’à 250 heures supplémentaires et 150 heures négatives, ou encore supprimer la protection contre le licenciement en cas de maladie». Et ce dans un métier où la pénibilité n’est…