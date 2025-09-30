Les records tombent à Lessoc

COURSE À PIED. Comme pressenti, la Française Adèle Icart a fait coup double dimanche à Lessoc. Vainqueure de la 5e édition du Tour du lac, la Genevoise d’adoption a avalé les 9,2 kilomètres du tracé gruérien en 39’54. Devançant de… sept minutes la Rochoise Erika Brodard. «Adèle a non seulement pulvérisé l’ancien record de plus d’une minute, mais elle a aussi surpris pas mal d’hommes en terminant 7e du général», souligne le président d’organisation Hervé Sudan.

Côté masculin, la victoire est revenue au tenant du titre Axel Fournival. S’il a pris 50 secondes à son dauphin Rémy Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve), le Fran- çais est resté à près d’une minute de son propre record de 33’17. «Avec le bon cocktail de coureurs, ce chrono est battable, précise Hervé Sudan. Avoir des athlètes comme…