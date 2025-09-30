Match référence, succès probant et juste récompense pour le FC Bulle

Il était temps! Le FC Bulle a gagné, et à domicile. Victime de dimanche: le FC Schaffhouse. Un succès 2-0 basé sur un système défensif enfin performant et qui confirme le haut potentiel gruérien en Promotion League.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. L’heure n’est pas à l’emballement du côté du FC Bulle. «On n’a pas gagné la Coupe du monde», tempère son entraîneur Jean-Philippe Lebeau. Il faudra aussi confirmer ces prochaines semaines, car les Gruériens peinent à être réguliers dans leurs performances. Mais une chose est sûre: les sociétaires de Bouleyres progressent, sont cohérents et récoltent le fruit de leur dur labeur.

En battant 2-0 Schaffhouse, ils ont enfin validé leurs trois dernières bonnes rencontres à Lugano (1-1), contre Bienne (défaite 1-4) et à Bavois (0-0). Le FC Bulle a signé bien…