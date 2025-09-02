Meurtre au manoir, les seniors mènent l’enquête

Mes chats, ma télé et moi

Netflix adore permettre à des stars de jouer avec leur âge et écorner leur image avec bonheur. C’est à nouveau le cas dans le film Le Murder Club du jeudi, avec Helen Mirren, Ben Kingsley, Pierce Brosnan et plein de rôles secondaires savoureux.

HOME SWEET HOME. Ce qu’il y a de bien quand on a 50 ans – avouez que ce n’est pas si souvent que l’occasion se présente de commencer une phrase comme ça – c’est qu’on peut déjà apprécier les fictions avec des vieux pour héros, et toujours s’émouvoir de teen movies pur jus en souvenir de nos années où l’on rêvassait les yeux fixés sur nos posters de a-ha et River Phoenix. Ainsi à la croisée des chemins entre notre vie d’avant et celle qui va suivre, donc, le pannel de propositions sur Netflix est sans fin. On peut…