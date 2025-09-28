Pétition déposée à la Chancellerie

SEJ. En novembre 2023, le personnel du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), en manque de personnel, s’était mis en grève. Deux ans plus tard, il demande toujours des moyens supplémentaires pour pouvoir travailler correctement. Ce jeudi, une pétition, munie de 1627 signatures, a ainsi été déposée à la Chancellerie.

Réuni en assemblée le 12 mai dernier, le SEJ avait alors décidé – avec l’appui du Syndicat des services publics (SSP) – de lancer une pétition à l’attention du Conseil d’Etat. Cette dernière courait jusqu’au 31 août (La Gruyère du 20 mai). Pour rappel, le texte demande de «respecter les normes de la Conférence pour la protection des mineurs et des adultes (COP-MA) d’ici à la fin 2026. Celles-ci recommandent qu’un intervenant en protection de l’enfance prenne en charge…