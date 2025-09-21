Pixel et cætera

INSOUMISSION. Une allée de platanes, une banderole, un rondpoint. Nous sommes en France. Episode 1 de Bloquons tout, commencé le 10 septembre et qui s’est poursuivi jeudi par des manifestations d’envergure contre les politiques d’austérité des gouvernements Macron. Le 10, c’était encore sympa, semble-t-il: un coup de klaxon donnait droit, sur ce rond-point, à un café crêpes. Ah! Ces Français, même avec un référendum, ou mieux encore le droit d’initiative, ils n’y arriveraient pas. Dans nos salons suisses, devant la télévision, avouons que nous suivons ces informations venues de France avec deux doigts de condescendance. Ces Français, vraiment, crâneurs, forts en gueule, ingouvernables. Ils nous feraient presque oublier, par leur cirque, l’annonce à venir des hausses des primes maladie…