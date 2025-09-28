Pixel et cætera

HALLUCINANT. Au lendemain du discours délirant du président américain devant l’Assemblée générale de l’ONU, mardi, un habitant de mon quartier a déposé devant son immeuble, parmi les objets encombrants pour la voirie, une photo de Time Square posée verticalement. L’Amérique de travers, en une image. Délirant Donald Trump? Mais le fou sait-il qu’il est fou? Voilà une merveilleuse occasion d’évoquer ici Le Journal d’un fou, de Gogol (et d’oublier un instant Trump). Dans cette nouvelle de l’écrivain russe, le héros, Poprichtchine, est un obscur fonctionnaire de ministère qui finira par se prendre pour le roi d’Espagne. En comprenant qu’il est Ferdinand VIII, il est «brusquement inondé de lumière», écrit-il dans son journal, dont les dates deviennent de plus en plus fantaisistes. Quand il se…