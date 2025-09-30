Première «bronzée» pour Axelle Genoud

Pour ses débuts aux championnats du monde, la Châteloise Axelle Genoud a décroché un top 15 et une médaille de bronze par équipes. En Espagne, la Charmeysanne Maëlle Minnig vivait aussi sa première mondiale.

GLENN RAY

COURSE DE MONTAGNE. Axelle Genoud a ponctué sa saison par un top 15 et une médaille de bronze par équipes dimanche aux mondiaux de course de montagne à Canfranc. «Si on m’avait annoncé ça en début d’année, j’aurais bien rigolé, sourit celle qui s’est mise au trail au printemps passé. Je ne savais même pas que cette compétition existait il y a deux ans…»

Dans les Pyrénées espagnoles, Axelle Genoud a pris la 12e place de l’épreuve classique. La Châteloise de 19 ans a bouclé les 14,3 kilomètres – et 775 mètres de dénivelé positif – en 1 h 16. Soit avec cinq minutes de retard…