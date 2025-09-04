Temps présent

jeu, 04. sep. 2025

RTS 1, JEUDI, À 20 H 15

Violence domestique, comment survivre à l’enfer
En Suisse, toutes les deux semaines, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Quels sont les signes avantcoureurs? Pourquoi les victimes ne portent elles quasiment jamais plainte et qui sont ces hommes? Des survivantes témoignent. Parmi elles, Loredana, désormais en fauteuil roulant, raconte 27 ans d’enfer conjugal. Léna décrit quatre ans de menaces de mort quotidiennes, et Louise, mère de trois enfants, témoigne de ses séjours multiples en refuges pour femmes battues. Dans ce reportage saisissant, Temps Présent donne aussi la parole à un homme violent, en traitement, qui tente de surmonter ses démons. ■

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses

Trending

1

L’ultra-endurance, ce voyage aux limites du corps et de l’esprit

Une huitantaine de courageux courent actuellement le Swiss Peaks Trail en Valais.

Ces épreuves de l’extrême séduisent en dépit des impacts méconnus sur la santé.

Traileurs, organisateurs et chercheurs se questionnent sur le phénomène.

QUENTIN DOUSSE

ULTRA-ENDURANCE. «La course la plus longue et la plus difficile au monde!» C’est ainsi que se présente le Swiss Peaks Trail, «maousse» suisse de l’ultra-trail lan…