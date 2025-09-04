RTS 1, JEUDI, À 20 H 15
Violence domestique, comment survivre à l’enfer
En Suisse, toutes les deux semaines, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Quels sont les signes avantcoureurs? Pourquoi les victimes ne portent elles quasiment jamais plainte et qui sont ces hommes? Des survivantes témoignent. Parmi elles, Loredana, désormais en fauteuil roulant, raconte 27 ans d’enfer conjugal. Léna décrit quatre ans de menaces de mort quotidiennes, et Louise, mère de trois enfants, témoigne de ses séjours multiples en refuges pour femmes battues. Dans ce reportage saisissant, Temps Présent donne aussi la parole à un homme violent, en traitement, qui tente de surmonter ses démons. ■