RTS 1, JEUDI, À 20 H 10
Sarah Oberson, épisode 1, 40 ans de mystère
C’est l’un des faits divers les plus marquants de Suisse. La disparition d’une petite fille de 5 ans en Valais. Sarah Oberson se volatilise un jour de septembre 1985 alors qu’elle fait du vélo dans le préau de l’école de Saxon. L’affaire a bouleversé le pays et l’onde de choc s’est propagée au-delà des frontières. Depuis 40 ans, aucune trace, aucun indice, rien. Temps Présent revient sur cette incroyable affaire avec des témoignages inédits et décortique les zones d’ombre qui persistent. ■