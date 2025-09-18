Temps présent

1

A Crans-Montana avec les fans de Maxime L’Homme

Treizième des mondiaux U23 de cross-country samedi à Crans-Montana, Maxime L’Homme a pu compter sur un soutien de choix. Une huitantaine de Gruériens ont encouragé le Vuadensois dans la station valaisanne. Ambiance.

GLENN RAY, À CRANS-MONTANA

VTT. Dans un «jour sans», Maxime L’Homme n’a pas pu vise…