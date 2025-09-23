Lisa Gremaud intraitable autour des Dents-du-Midi

La Glânoise Lisa Gremaud a été la plus rapide sur le 57 kilomètres (3700 mètres de dénivelé positif) du Trail des Dents-du-Midi samedi dans le Chablais valaisan. La fusée de Prez-vers-Siviriez a bouclé le parcours en 8 h 05, six minutes devant sa dauphine. VT

Valentin Marchon surprend après 113 kilomètres

Habitué aux plus courtes distances, Valentin Marchon a décroché une étonnante deuxième place samedi à Crans-Montana. Le traileur d’Avry-devant-Pont s’est aligné en mode découverte sur le 113 kilomètres (6600 m de dénivelé positif) du Wildstrubel, bouclant le tracé en 13 h 06, à cinq minutes du lauréat français Robinson Balestriero. VT