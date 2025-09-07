Tribune libre

Protéger le lac par des actes, pas par des slogans

A propos de l’initiative «Sauvez les Laviaux», sur laquelle nous votons le 28 septembre.

Personne ne conteste que le lac de la Gruyère est un bien commun précieux. Mais la meilleure manière de le protéger, c’est par des mesures concrètes, adaptées et régulièrement révisées, pas par une inscription figée dans la Constitution.

Les partisans de l’initiative parlent de «boussole politique»: mais une boussole sans carte ni chemin clair ne mène nulle part. Les lois actuelles, elles, sont la carte détaillée qui permet d’agir efficacement. Elles ont déjà prouvé leur force, notamment en stoppant des projets disproportionnés.

Ajoutons à cela la vigilance des habitants, des associations locales et des autorités communales: voilà la vraie…