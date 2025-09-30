Tribune libre

Du nouveau à l’armée

A propos du conseiller fédéral Martin Pfister et du vent nouveau qu’il fait souffler sur l’armée.

L‘armée est à la une des médias ces temps. Le départ prématuré de Viola Amherd, ancienne conseillère fédérale du département militaire (DDPS), met en lumière certaines lacunes de l’armée. Des cadres supérieurs de son département l’ont suivie, en particulier le chef de l’armée et celui du renseignement. De l’avis de politiciens, le DDPS n’était pas assez considéré par le parlement depuis des années. D’importants dossiers étaient restés en suspens ou traités à la légère.

L’élection d’un conseiller fédéral, venant enfin de l‘armée, me rassure: il manquait à l’appel depuis longtemps. A peine nommé, le colonel Martin Pfister s’est rapidement occupé d’une tâche inattendue:…