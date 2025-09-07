Un atelier où on fait bien plus que fabriquer des biscuits

La fondation HorizonSud, spécialisée dans le domaine du handicap psychique, a inauguré ce jeudi son nouvel atelier gourmand, où produits de boulangerie, spécialités artisanales et biscuits sont créés chaque jour. Tout comme les liens sociaux.

ANAÏS REY

VAULRUZ. Dans les escaliers, on se laisse guider par l’odeur de moutarde de bénichon. Une cuvée a été réalisée la veille. La fondation HorizonSud, qui accompagne les personnes souffrant de handicap psychique, inaugure son nouvel atelier gourmand en ce jeudi matin sur son site de Vaulruz. Il se situe à l’étage inférieur. Dans le local, cinq bénéficiaires sont déjà au travail, dans un calme absolu. Deux personnes sont postées au laminoir, qui leur permet d’abaisser la pâte à biscuits milanais. Une fois cette dernière passée dans la machine,…