Un livre pour raconter le parcours unique du galeriste fribourgeois Jean-Jacques Hofstetter

Pour les 50 ans de sa galerie, Jean-Jacques Hofstetter fait l’objet d’un livre, qui revient sur ce parcours unique dans le monde culturel fribourgeois. Rencontre avec un homme et un artiste qui a toujours cultivé le plaisir et le goût du partage.

ÉRIC BULLIARD

«Pour faire tout ça, il fallait être un peu fou… Passionné, surtout. Et aimer ce que font les autres.» Cette folie perdure depuis cinquante ans. Elle lui a permis de monter plus de 330 expositions, d’animer une galerie de Fribourg devenue incontournable, tout en nourrissant sa propre création, que ce soit pour des bijoux ou des sculptures de métal. Cette folie, c’est la traversée des difficultés et des aléas avec pour guide le plaisir, à donner et à prendre. D’ailleurs, peut-on imaginer Jean-Jacques Hofstetter autrement qu’avec le…