Une Course en forêt «new generation»

COURSE À PIED. Ce week-end aura lieu la 44e édition de la Course en forêt, au départ cette fois de Villaz-Saint-Pierre. Et non plus le dimanche, mais le samedi. Ce sont les deux changements pour cet événement new generation, comme le mentionne l’organisation. «La nouvelle génération de coureurs a de nouvelles attentes. On a donc opté pour la halle polyvalente du village pour davantage de confort, mais aussi pour être moins tributaires de la météo et des volontaires pour monter des stands», explique Xavier Conus, le président du comité d’organisation. Le reste du tracé historique établi en 1980, lui, demeure. Sous l’égide du CARC Romont, l’épreuve reine de 14 kilomètres démarrera à 17 h, celles des enfants dès 15 h 30. La manifestation compte comme 7e manche de la Coupe La Gruyère. VT