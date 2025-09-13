Visite de l’envers de l’art

L’écrivain Blaise Hofmann est allé à la rencontre de Claudia Comte, artiste vaudoise qui expose dans le monde entier. Il en a tiré un portrait qui révèle ce que représente la création, quand elle a une telle dimension internationale.

ERIC BULLIARD

«Rien qu’en 2023, elle exposait à Bâle, Duisbourg, Paris, Madrid, au Mexique, en Corée du Sud et en Arabie saoudite.» Suivront Shanghai, Milan, Athènes, avant des projets à Buenos Aires et dans un aéroport de Floride. La Vaudoise Claudia Comte s’est «installée dans les places privilégiées du marché de l’art». Pour la collection Portraits des Editions art & fiction (où des écrivains vont à la rencontre d’artistes contemporains), Blaise Hofmann est allé lui rendre visite, dans sa campagne bâloise, histoire de parler création et d’essayer de…