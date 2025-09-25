Voxset pour lancer la nouvelle saison

LA LISIÈRE. La saison culturelle de La Lisière, à Sâles, s’ouvre ce samedi avec Voxset. Le groupe vocal présentera son spectacle Version française. Comme l’indique ce titre, il est consacré à la chanson française, dans toute sa diversité, de Jacques Brel à Indochine, en passant par Francis Cabrel, Michel Jonasz, Les Rita Mitsouko… Après les musiques de film et les hits internationaux, c’est la première fois que l’ensemble a cappella interprète un répertoire 100% francophone.

Incontournable des scènes romandes depuis bientôt vingt ans, Voxset «propose un spectacle qui fait la part belle à la poésie des tableaux, à la fureur des tempos, au délire des voix, et à la magie des mots», annonce le communiqué de presse. L’ensemble est formé de quatre chanteuses, accompagnées de «deux beatboxeurs…