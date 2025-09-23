VTT: à l’Open Bike, les Gruériens Léo Escrieut et Aubin Favre s'imposent

Les Gruériens continuent de dominer l’Open Bike. Le Vuadensois Léo Escrieut a remporté le parcours principal de cette 35e édition, alors que le vététiste de Pringy Aubin Favre s’est imposé sur le 23 kilomètres.

GLENN RAY

VTT. Samedi à Grandvillard, la 35e édition de l’Open Bike a fait la part belle aux Gruériens. Le Vuadensois Léo Escrieut s’est imposé sur le tracé principal de 47 kilomètres, le vététiste de Pringy Aubin Favre l’a imité sur le 23 kilomètres. «Je suis peutêtre un peu chauvin, mais voir de jeunes régionaux l’emporter, c’est tout ce que je voulais», applaudit le nouveau président d’organisation Baptiste Spicher.

Vainqueur en 1 h 57 devant le Bernois Nils Landenberger, Léo Escrieut savourait son succès dans l’aire d’arrivée. «Gagner à la maison, ça fait plaisir. Surtout pour ma…