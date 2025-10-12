Ma vie a perdu sa légèreté» Durant ses deux grossesses, la Rochoise Yannick Risse a souffert de diabète gestationnel. Alors qu’elle pensait tourner la page après l’accouchement, elle a dû apprendre à vivre avec la maladie qui ne l’a plus lâchée. “«

SOPHIE ROULIN

«J’avais 25 ans, je me sentais en pleine santé. Je n’avais pas envie de devoir tout contrôler. Tout le temps.» Durant ses deux grossesses, Yannick Risse a souffert de diabète gestationnel. Une maladie dont elle pensait être libérée après l’accouchement. Depuis, elle apprend à vivre avec les variations de son taux de sucre et leurs effets sur sa santé et son humeur. Un parcours en dents de scie que la Rochoise partage dans un livre (lire ci-dessous), publié récemment aux Editions Pillet.

«Quand on m’a annoncé que je devais…