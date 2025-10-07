RTS1, MERCREDI À 20 H 10

Au secours, je perds mes cheveux!

Au cours de leur vie, 80% des hommes et 50% des femmes subissent une perte de cheveux. Quelles sont les causes? Est-ce le signe d’un problème médical plus sérieux? Les traitements sont-ils efficaces? Réponse avec des spécialistes et les récits de personnes concernées.

Freiner la myopie des enfants

La myopie est considérée comme un trouble bénin de la vision, alors que c’est une vraie maladie qui peut entrainer de graves complications. Mais il existe des traitements pour freiner sa progression dans l’enfance. ■