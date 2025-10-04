Après l’Europe, le monde pour Vincent Yerly

Vincent Yerly a décroché le titre mondial amateur en –93 kilos jeudi en Géorgie. Un nouveau cap avant de rejoindre le monde professionnel.

GLENN RAY

MMA. Vincent Yerly l’avait annoncé dans ces colonnes en février dernier après son sacre continental: «Je veux aller chercher l’or aux Mondiaux.» Huit mois plus tard, c’est chose faite. Le colosse de Berlens est devenu champion du monde amateur de Mixed Martial Art (MMA) en –93 kilos jeudi à Tbilissi (Géorgie). «Ce que ce titre représente? C’est encore difficile à dire… Ce qui est sûr, c’est que je n’avais jamais connu de joie équivalente.»

Le Glânois de 22 ans est le premier Suisse à monter sur le toit du monde chez les amateurs. «Il n’y a pas beaucoup de combattants qui ont remporté les titres mondiaux et européens la même année,…