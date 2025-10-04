Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE
10e journée

GLENN RAY

Le FC Bulle se déplace ce samedi (16 h) en terres vaudoises, pour y affronter les M21 du Lausanne-Sport.

Hors jeu. Kuzmanovic et Tavares sont blessés. Giordano est de retour de suspension.

Enjeu. Vainqueur 2-0 de Schaffhouse le week-end dernier, les Gruériens devront «profiter de la confiance emmagasinée pour confirmer ce bon résultat». Parole de l’entraîneur bullois Jean-Philippe Lebeau, qui n’oublie pas la bonne forme de ses hommes en déplacement: «Nous sommes toujours invaincus en cinq matches et voulons continuer sur cette dynamique.»

L’adversaire. Opposé à la troisième attaque de Promotion League (23 buts), le FC Bulle devra conserver sa bonne forme défensive des deux derniers matches. «Nous n’avons encaissé qu’une fois, c’est bien. Le défi sera…

