A bon entendeur

RTS 1, MARDI, À 20 H 10

Elle est belle ma pomme

C’est peut-être le fruit préféré des Suisses: la pomme. Verte, rouge, sucrée, acidulée, à croquer ou à cuire, on la déguste tout au long de l’année. La production locale est importante, mais également très exigeante, qu’elle soit biologique ou intégrée. Les agriculteurs doivent constamment lutter contre les ravageurs et les champignons pour produire des fruits attrayants et beaux. ABE a voulu savoir quels traitements sont nécessaires pour obtenir une pomme bio ou une pomme conventionnelle. ■