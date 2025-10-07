Bulle-Grevîre reprend son sceptre national

En Argovie samedi, la société bulloise est redevenue championne de Suisse de groupes au pistolet 50 m. Son tireur Marc Carrillo savoure.

QUENTIN DOUSSE

TIR. Ils l’ont refait: samedi dernier à Buchs, en Argovie, Lucas Jaquet, Marc Carrillo, Samuel Grangier et Laurent Beaud ont décroché la médaille d’or suisse de groupes au pistolet 50 m. «C’est à la fois notre Graal et une bonne publicité pour notre club», souligne Marc Carrillo, déjà titré en 2023 avec ses trois mêmes acolytes.

Ce club, c’est Bulle-Grevîre, qui a devancé Genève Arquebuse et Schmitten-Flamatt de respectivement trois et quatre points (sur un total de 375 unités). Cela au terme d’une journée «très particulière» en raison de la pluie et des bourrasques. «Notre recette miracle du succès (sic) est simple: compter sur quatre…