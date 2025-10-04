Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DU DIRECTEUR OPÉRATIONNEL du Centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla, dans notre édition de jeudi: «Le monde change, le climat change et nous devons nous adapter». Il y a donc des portes ouvertes à enfoncer, là-haut.

BONNE NOUVELLE: chaque franc investi par le canton dans l’université engendre trois francs de valeur ajoutée et chaque emploi à l’uni entraîne un demi-emploi dans les entreprises. Comment doubler la mise? Une université du Sud fribourgeois, à Bulle, à côté de Rolex.

LE CERCLE DES SUISSES de l’étranger s’est prononcé à 67,9% en faveur de l’initiative «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives» (rejetée à près de 60%). Une occasion inespérée de partager ici une citation de Polyeucte martyr (1642) de Corneille: «Et le désir s’accroît quand…