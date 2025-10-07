Du lourd face à Rémi Bonnet

MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS. Qui rejoindra le skieuralpiniste gruérien Robin Bussard et la volleyeuse lacoise Sarina Wieland en finale du Mérite sportif fribourgeois? Pour ce troisième trimestre, trois candidats sont proposés au public fribourgeois: Audrey Werro, Rémi Bonnet et Alanis Siffert. Les votes en ligne sont ouverts jusqu’au 20 octobre prochain (voir détails en page 14).

Autant dire que le Charmeysan de 30 ans, tout récent champion du monde de course verticale, aura fort à faire pour rééditer son titre de 2023. Face à Audrey Werro d’abord, la révélation mondiale du demi-fond féminin. Record de Suisse du 800 m, victoire en finale de la Diamond League et 6e place à celle des mondiaux: la Lacoise de 21 ans s’est élevée à un niveau stratosphérique cet été. Et tout indique que ce…