A Fribourg, Elfic et Olympic sont en mission reconquête

Déchus du titre de champion, Fribourg Olympic et Elfic viennent de lancer leur saison de LNA.

Victorieuses d’entrée, les deux équipes veulent remonter sur le trône national.

Quels sont les ingrédients nécessaires pour y parvenir? Réponse en trois points.

TEXTES MARIUS KAMM

BASKETBALL. Le trophée de champion de Suisse n’avait plus quitté les travées de Saint-Léonard depuis 2018, tant pour Fribourg Olympic que pour Elfic Fribourg. Ce printemps, le titre a déménagé pour prendre ses quartiers à Genève pour les hommes et à Nyon pour les femmes. Déchues de leur trône, les deux équipes fribourgeoises abordent la saison 2025-2026 de Ligue nationale A dans le costume d’outsider, une première depuis des années.

Après une saison sans titre majeur, quelle est la recette des deux clubs pour gagner à…