Garder Romont sur la voie

Le directeur général des CFF, Vincent Ducrot, a donné une conférence-débat à Romont. L’occasion d’esquisser l’avenir des transports, mais aussi celui de la gare et de ses environs.

XAVIER SCHALLER

Le chef-lieu glânois a été privilégié, mercredi dernier. Des conférencesdébats d’une heure et demie, le directeur général des CFF Vincent Ducrot n’en offre pas dans toutes les communes de 6000 habitants et plus… Si le Veveysan a répondu à l’invitation du PLR Glâne, c’est parce qu’il tient à garder un lien privilégié avec le sud du canton. Aussi par amitié envers le syndic Jean-Claude Cornu, qu’il a côtoyé au sein des 4 Piliers de l’économie fribourgeoise, lorsque ce dernier dirigeait l’ECAB et lui-même les TPF.

A l’Hôtel de Ville, la soirée a commencé par une présentation générale de la régie…