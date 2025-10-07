Gym Ursy voit triple à «ses Romands»

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Gym Ursy a brillé aux championnats romands aux agrès qu’elle a organisés le week-end dernier au Bicubic à Romont. Jérémy Coquoz (hommes) et Ema Broch (C5) ont remporté le titre individuel dans leur catégorie respective, tout comme Nina Mora (C5) s’est parée de bronze (C5). Moisson glânoise complétée par les médailles par équipes de Justine Conus (3e en C6), Ema Broch, Nina Mora et Léa Zeller (2es en C5), Noa Schafeitel (2e en C4) et Julia Oberson (2e en C3).

A relever encore que trois autres sociétés régionales sont montées sur ces mêmes podiums par équipes: la FSG Bulle avec les duos Marlyse Moret-Jeanne Oberson (3es en dames) et Ely Gachoud-Charlotte Gremaud (2es en C4), Gym Attalens avec Lucien Lauener (2e en C4) et Romont Gym avec Lucie Schnorf (3e en C6). Si…