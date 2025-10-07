Ils ont fait le week-end dans le Sud

L’INTÉRIM

Bertrand Gremaud (photo) est le nouveau coach intérimaire de Châtonnaye/Middes en 2e ligue. Après huit matches et zéro point, le comité s’est séparé de Sébastien Conus et de son assistant Eric Vuissoz. «En attendant que le club trouve un entraîneur qui convienne sur la durée, je donne un coup de main. (Le capitaine) Samuel Rey s’occupe des entraînements et je prends l’équipe en mains lors des matches.» Pour sa première, le professeur de 53 ans s’est incliné vendredi 2-5 contre Ursy. Une double confrontation l’attend désormais contre Haute-Gruyère en Coupe fribourgeoise et en championnat ces mardi et samedi.

LE CHIFFRE 4

Elle aura duré quatre saisons. L’aventure de Delmindo Martins à Siviriez a touché à sa fin. Autrefois assistant et entraîneur principal depuis octobre 2024, il a…