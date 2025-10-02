A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Pra Novi à Farvagny, vendredi à 20 h 15

FC Farvagny/Ogoz vs CS Romontois

Un match et un joueur à suivre

Loïc Crausaz

18 ans, milieu du CS Romontois

«Samedi passé, notre cinquième victoire (4-2 contre Bosporus) en six rondes a été difficile face à une équipe à zéro point qui venait fort dans les contacts. On a été menés, mais notre réaction s’est faite dans le calme. J’ai inscrit mon deuxième goal depuis que je suis arrivé à Romont du Team AFF cet été. Je suis milieu plutôt défensif. Je ne me souviens pas avoir marqué autant ces dernières années (rires). Je suis titulaire et je ne m’attendais pas à jouer autant. J’ai su profiter des absences en début de championnat et vite m’habituer à l’intensité des duels qui sont évidemment différents de chez les jeunes. Mon but dans le foot? Prendre de…