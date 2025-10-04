A l’affiche

BULLE

Galerie Osmoz: La Gruyère, un patrimoine en peinture, exposition jusqu’au 2 novembre. Rens. www. galerieosmoz.ch. Sa-di, je-ve 14-18 h.

Jardins de Sainte-Croix: Format Mondial, exposition littéraire à ciel ouvert mettant en lumière quinze textes d’artistes fribourgeois sur le thème des voyages. Tous les jours.

Trace-Ecart Distillerie: exposition de peinture de Benett Corboz Faces cachées, avec des prestations musicales en live les 4, 10 et 17 octobre (sur inscription). Jusqu’au 19 octobre. Rens. www.benett-corboz.ch. Sa,ve 14-18h 30, di 14-18 h.

CHARMEY

Musée de Charmey: exposition Strates, avec les artistes Claude Bernhard, Marta Blanc, Marilyne Caille-Bapst, Virginie Delacour et Pauline Tornare. Jusqu’au 22 février 2026. Rens. www.musee-charmey.ch. Sa-di, me-ve 14-17 h.

GRUYÈRES

…