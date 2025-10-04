A l’agenda

Divers: 10e Journée des châteaux suisses. Programme détaillé sur site internet. Rens. www.dieschweizerschloesser.ch/fr. Di.

BELLEGARDE

Cantorama: concert de l’Ensemble Mnemusik, qui se consacre à l’interprétation historique des musiques anciennes. Rés. www.cantorama.cho u 0269298181. Di 17 h.

BERLENS

Abri PC: Fête de la courge, petite restauration et marché artisanal. Sa 11-16 h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa10h et 14 h , lu-ve 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8-12 h.

Parc Loretan: 10 ans du Parc Loretan, concerts, démonstration de parapentes acro, diverses animations et projection du film Présence silencieuse au Prado à 13 h 30. Rens. 079 283 83 11. Sa dès 10 h.

Espace Gruyère: 20e vide-dressing Vesti’bulle. Sa-di…