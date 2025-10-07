L’ivresse du pouvoir de la dynastie Guinness

Créée par Steven Knight, House of Guinness retrace l’ascension et les rivalités de la famille à l’origine de la célèbre bière irlandaise. Une série d’époque ambitieuse qui mêle intrigue politique, drame intime et tensions sociales.

AFFAIRES DE FAMILLE. Comment résumer la nouvelle proposition de Netflix House of Guinness en une phrase? C’est le genre de série dans laquelle un protagoniste pose délicatement son chapeau haut de forme sur un tabouret avant de frapper, et même de torturer, deux pauvres bougres. On torture, on complote, on écrase la concurrence, on trahit… Mais toujours avec classe et surtout avec une profonde méfiance envers les sans-le-sou. Ces pauvres qui ne font que de gueuler, de protester contre l’injustice sociale au lieu de se réjouir de l’insolente réussite d’une…