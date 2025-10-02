L’uni bénéficie à toute l’économie

Chaque franc investi par le canton dans l’université génère trois francs de valeur ajoutée. En 2015, c’était seulement deux. D’autre part, chaque emploi à l’Université génère un demi-emploi dans d’autres entreprises fribourgeoises.

ÉTUDE. Les contributions publiques versées à l’Université de Fribourg sont bien connues. Son apport à l’économie du canton beaucoup moins. C’est pourquoi elle a demandé à l’institut indépendant BAK Economics, à Bâle, d’analyser son impact sur l’économie fribourgeoise.

Présentée mercredi, l’étude arrive à la conclusion que chaque franc investi par l’Etat génère au moins trois francs de valeur ajoutée dans le canton. «Ce qui représente une augmentation significative par rapport à la dernière étude, basée sur les données de 2015», indique le communiqué de…