La revue sportive de...

Isabelle Charrière

63 ans, Riaz, responsable élite de la Corrida bulloise

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA COURSE COMMEMORATIVE MORAT-FRIBOURG

«Même si je ne le vois pas chasser le record (n.d.l.r.: du Kényan Abraham Kipyatich en 50’28), Dominic Lobalu sera à Morat-Fribourg pour gagner. Attention toutefois à Matthias Kyburz, deuxième derrière le Kényan Shadrack Kenduiywo (photo) en 2024. L’Argovien sera un sérieux challenger ce dimanche (départ de la course élite à 10 h 13). Chez les femmes, la Zurichoise Fabienne Schlumpf est en forme. Tout comme la Valaisanne Oria Liaci, récente médaillée de bronze aux Mondiaux de trail.»

Le pronostic d’Isabelle Charrière: vainqueurs de Morat-Fribourg: Matthias Kyburz et Fabienne Schlumpf.

Le pronostic de La Gruyère: vainqueurs de Morat-Fribourg: Dominic…