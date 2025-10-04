Le chœur de clarinettes de Fribourg en concert

ROMONT. Dimanche à 17 h, le Chœur de clarinettes de Fribourg se retrouvera sur la scène de l’ancienne église des Capucins de Romont. L’ensemble regroupe toute la famille instrumentale des clarinettes. Les musiciens dirigés par Jean-Daniel Lugrin exploitent «toute la palette sonore et l’agilité de l’instrument», selon un communiqué. Le répertoire de l’ensemble couvre aussi bien des transcriptions d’œuvres classiques (du baroque au contemporain) que des adaptations de musiques de film, du jazz en passant par des créations dédiées. Informations complémentaires sur le site www.clarinettes.ch. VAC