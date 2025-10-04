Deché-delé
La chenanna pachâye, no chin jou pê la fêre dou Valê avui la fèdèrachyon di dzounèchè gruvèrênè. Tyinta bala chayête! Che vo j’ithè kemin mè è djêmé jà, alâdi pi on kou, vo cherê chur kontin!
Li a ôtyè ke m’a bin chur markâ: l’è ke totè lè kotse de la fêre iran nomâye in patê. Ou bin, li avê di piti rèvi deché-delé… Galé!
L’è inke k’on vê ke le patê rèvin a la mouda achebin din lè fithè di j’ôtrè tyinton. Le patê valijan l’è pâ tru konpyekâ a konprindre. I rèchinbyè balébin ou nouthro. Li a kotyè diferinthè kemin tsaplâ/tsapyâ, bondzò/bondzoua, la zilina/la dzeniye, … Bin chur ke lè bon valijan, kemin vêr-no vo deron ke le patê d’Èvolêne l’è pâ le mimo tyè chi dè Chavyéje ou bin d’Anivyé…
Vouitchidè ha foto: vo j’i chur oun’idé po chin dre in patê fribordzê! Achurâ!
ROMAIN…