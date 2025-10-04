Née pour danser et partager

Depuis trente-cinq ans, Nicole Zumkeller, pionnière de la danse contemporaine en Gruyère, transmet sa passion du mouvement dans son studio, à Marsens. Rencontre avec une artiste pluridisciplinaire.

MARTINE MACHY

«J’ai dansé avant de savoir marcher. J’ai une chance inouïe d’avoir toujours su ce que je voulais faire», confie Nicole Zumkeller, après avoir pris le temps de dire au revoir aux participants de son cours de pilates doux. A Marsens, dans une salle de l’ancienne école cantonale d’infirmiers et d’infirmières en psychiatrie, la danseuse professionnelle rayonne de sa joie d’enseigner. «Les fenêtres du studio offrent un panorama extraordinaire sur les Préalpes et la nature.» Depuis 2000, c’est là que ses élèves pratiquent la danse contemporaine, la danse contact impro ou le pilates.…