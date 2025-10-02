Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H10

Les yeux dans les cieux

Michel Ory, passionné par le ciel depuis son enfance, a étudié la physique et l’astrophysique avant de devenir professeur au lycée de Porrentruy. Il est le seul Suisse vivant à avoir découvert deux comètes! Une quête lumineuse qui nous emmène de la Suisse au Maroc.

Une retraite en sabots

Retraités actifs, Isabelle et Michel Carrel ont décidé de remettre au goût du jour la traction animale dans les travaux agricoles. Avec leurs chevaux de traits, dans les vignes comme en forêt, ils labourent, débardent et transmettent un savoir-faire ancestral. ■