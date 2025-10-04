Pixels et caetera

BON SANG. Elles sont nombreuses, les expressions qui utilisent le mot sang. Avec plus ou moins de bonheur. Ou d’effets dramatiques, «qu’un sang impur abreuve nos sillons». Sang du Christ mais aussi sang du peuple, sucé jusqu’à la dernière goutte des plus pauvres. Va pour le sang qui lui est monté à la tête, et ce mauvais sang que l’on se fait, parfois, et qui prend une couleur d’encre. Face à la peur qui glace le sang, ne faut-il pas justement garder son sang-froid? Et puis, ces licenciements, c’est pour donner un peu de sang neuf à l’entreprise. Ah, oui, il y a aussi le droit du sang, teck… Toutes ces expressions imagées – quoique – et qui remontent loin dans le passé, quand les princes de sang se querellaient pour des questions de préséance. La chair de ma chair, le sang de mon sang,…