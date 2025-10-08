Quand le football faillit, la discipline prend le relais au FC Bulle

Le FC Bulle reste invaincu à l’extérieur cette saison en Promotion League après avoir subi, mais fait 1-1, chez les espoirs du Lausanne-Sport samedi. Il le doit à une belle organisation défensive qui a compensé un inhabituel déchet technique offensif.

VALENTIN THIÉRY, À LAUSANNE

FOOTBALL. Posté en tribune avec son directeur sportif Stéphane Henchoz, Peter Zeidler était un spectateur attentif de la joute de Promotion League entre les espoirs du Lausanne-Sport et le FC Bulle samedi. L’entraîneur de l’équipe fanion vaudoise a observé en 90 minutes ce qui a été constaté ces dernières semaines. «Nous, les coaches, disons souvent de l’adversaire qu’il est bien organisé. Aujourd’hui (samedi), le FC Bulle était vraiment très bien organisé dans son 5-4-1, analyse Peter Zeidler. On a eu des…