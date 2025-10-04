Sabine Müller à la tête de la section agriculture

GRANGENEUVE. La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) annonce que Sabine Müller prendra, dès le 1er janvier 2026, la tête de la section agriculture. Elle exercera également en tant que directrice adjointe de Grangeneuve. Agée de 38 ans et originaire de Thurgovie, elle est titulaire d’un doctorat en nutrition animale et d’un master en sciences agronomiques de l’EPFZ, complétés par un DAS en gestion de PME. Après une expérience à Aviforum en tant que responsable des essais et enseignante spécialisée, elle a assumé la direction de Burgmer Geflügelzucht AG, une entreprise spécialisée dans l’élevage de poules pondeuses. A propos de ses nouvelles fonctions, l’intéressée explique qu’elles correspondent parfaitement à ses aspirations. «Elles conjuguent responsabilités…