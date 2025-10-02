Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H 05 à

Tour Eiffel, le rêve d’un visionnaire

Paris, 1889, Gustave Eiffel vient de terminer sa collaboration sur la statue de la Liberté. Pour l’Exposition universelle, il décide de tenter l’impossible: construire la plus haute tour au monde. Mais la tour Eiffel n’aurait jamais existé sans ses précédents projets. Ce pionnier et visionnaire a en effet réalisé plus de 300 ouvrages d’art métalliques aux quatre coins du monde: des viaducs, des ponts, des gares et des usines – une course à l’innovation qui lui a permis de bâtir plus vite et plus haut… ■