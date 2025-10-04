Sous le maillot, la plage

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

FOOTBALL. La semaine dernière, Hugo Ekitiké a marqué un but pour Liverpool. Il a ôté son maillot, ne dévoilant pas même son torse mais un pull moulant rouge, vierge de toute inscription… et a reçu le carton prévu par le règlement. Jaune, le carton, mais comme Ekitiké avait déjà reçu un avertissement, le jaune s’est transformé en rouge. Rouge comme son maillot, rouge comme la honte.

On peut se demander ce qui pousse les footballeurs à ce semi-striptease à chaque but marqué… Le plaisir de faire voir ses pectoraux, d’accord, mais lorsqu’il fait froid et qu’il y a une couche dessous, l’entreprise est un peu ridicule. Mais ce n’est pas pour punir cette épidémie narcissique ni par pudibonderie que les instances du…