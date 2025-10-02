Titre cantonal pour Zoé Pointet

HIPPISME. Le week-end passé, Corminbœuf accueillait les championnats fribourgeois de saut. La cavalière gumefensoise Zoé Pointet et Fakir ont remporté le titre en poney, devançant la Châteloise Charlotte Nerlich et Anakhine des Fées, troisièmes. Chez les poneys D, la Bulloise Roxane de Kalbermatten et Floyd de Blonde ont pris l’argent, Lya Maisonneuve (Avry-devant-Pont) et Idalgo des Roches le bronze. Gillie Jaquet (Massonnens) et Action Man du Chardon ont fini troisièmes chez les régionaux. En brevet, Lucie Pasquier (Pringy) et Fonda Fun Z se sont parés d’argent. VT