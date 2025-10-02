Tribune libre

«La Palestine: un Etat?»

Ce lecteur réagit au Rebond de Paul Grossrieder paru dans nos colonnes samedi et intitulé La Suisse et la Palestine.

Pour un Etat, il faut un territoire, des frontières reconnues, une volonté de vivre en paix ensemble et avec ses voisins et, aussi, des autorités constituées démocratiquement élues.

En «Palestine», tout le contraire… D’ailleurs, le terme Palestine, inventé par les Romains, ne définit aucun territoire, mais une région peuplée d’Arabes, de Juifs et de chrétiens. Tout ce beau monde se frittait régulièrement. En 1948, l’ONU a reconnu un Etat d’Israël et adopté un plan de bipartition, avec côte à côte un Etat d’Israël et un Etat arabe. Mais patatras: les Arabes, rêvant de panarabisme («de la rivière à la mer»), sont tombés sur les Juifs. Cette première…